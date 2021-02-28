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Навального перевели в колонию

Воскресенье, 28 февраля 2021, 14:39
Фото: Колония №2 в Покрове, ТАСС

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Источник: РБК

Детали: Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что заключенный политик уже находится в колонии на карантине.

Прямая речь: "Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН (управление Федеральной службы исполнения наказаний) по Владимирской области. Сейчас он на карантине".

Что было раньше: 25 февраля Алексея Навального этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина". Накануне российские СМИ сообщали, что политик будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров. По данным источника во ФСИН, перед переводом в колонию Навального некоторое время держали в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области.

Напомним:

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления.

3 февраля российский суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.

Темы: НавальныйтюрьмаРосcияоппозиция


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