Навального перевели в колонию
Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.
Источник: РБК
Детали: Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что заключенный политик уже находится в колонии на карантине.
Прямая речь: "Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН (управление Федеральной службы исполнения наказаний) по Владимирской области. Сейчас он на карантине".
Что было раньше: 25 февраля Алексея Навального этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина". Накануне российские СМИ сообщали, что политик будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров. По данным источника во ФСИН, перед переводом в колонию Навального некоторое время держали в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области.
Напомним:
Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления.
3 февраля российский суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.