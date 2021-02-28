У бік Криму запустили український прапор із посланнями

Українські активісти на адмінкордоні в Херсонській області запустили в бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для кримчан.

Джерело: Крим.Реалії

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Деталі: Акція присвячена Дню опору російській окупації півострова.

Прапор запустили до Криму на повітряних кульках із Каланчака.

Один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі бажаючі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова.

За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтер із Краматорська Оксана Муравльова.

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