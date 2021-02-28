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В сторону Крыма запустили украинский флаг с посланиями

Воскресенье, 28 февраля 2021, 16:25
Крым.Реалии

Украинские активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.

Источник: Крым.Реалии

 
все фото Крым.Реалии

Детали: Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в "Крымском доме" в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

 

По его словам, на флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

 

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

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Темы: Крымоккупацияакции


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