В сторону Крыма запустили украинский флаг с посланиями
Украинские активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.
Источник: Крым.Реалии
Детали: Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.
Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.
Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в "Крымском доме" в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.
По его словам, на флаге свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.
Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.
Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.
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