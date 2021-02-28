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Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка

Неділя, 28 лютого 2021, 23:19
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Колишній генпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко вестиме власне політичне шоу на "5 каналі".

Джерело: генеральний директор "5 каналу" Володимир Мжельський у коментарі "Детектор медіа"

Пряма мова: "Ми розвісили борди, у яких написано, що він (Юрій Луценко — ДМ), буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу".

Деталі: За словами Мжельського, шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень.

Офіційний пресреліз телеканалу щодо програми запланований на 1 березня.

Довідка: Юрій Луценко був генеральним прокурором із 2016 по 2019 рік. Також був народним депутатом IV, VI та VIII скликань. Двічі був міністром внутрішніх справ – у 2005-2006 і 2007-2010 роках.

Власником "5 каналу" є експрезидент Петро Порошенко.

Теми: ЛуценкотелебаченняЗМІ


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