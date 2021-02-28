Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко
Воскресенье, 28 февраля 2021, 22:19
Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко будет вести собственное политическое шоу на "5 канале".
Источник: генеральный директор "5 канала" Владимир Мжельский в комментарии "Детектор медиа"
Прямая речь: "Мы развесили борды, в которых написано, что он (Юрий Луценко – ДМ), будет работать с марта. Он будет делать свое шоу".
Детали: По словам Мжельского, шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.
Официальный пресс-релиз телеканала в отношении программы запланирован на 1 марта.
Справка: Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
Владельцем "5 канала" является экс-президент Петр Порошенко.