Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко

Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко будет вести собственное политическое шоу на "5 канале".

Источник: генеральный директор "5 канала" Владимир Мжельский в комментарии "Детектор медиа"

Прямая речь: "Мы развесили борды, в которых написано, что он (Юрий Луценко – ДМ), будет работать с марта. Он будет делать свое шоу".

Детали: По словам Мжельского, шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.

Официальный пресс-релиз телеканала в отношении программы запланирован на 1 марта.

Справка: Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Владельцем "5 канала" является экс-президент Петр Порошенко.