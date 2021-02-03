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В РНБО пояснили, що санкції щодо громадян України вже запроваджувались

Середа, 3 лютого 2021, 11:18
В РНБО пояснили, що санкції щодо громадян України вже запроваджувались

Рада національної безпеки та оборони мотивує накладення санкцій на нардепа Тараса Козака крім іншого санкційним досвідом щодо громадян України.

Джерело: тези для членів РНБО, які є в розпорядженні УП

Деталі: Зокрема згадується указ президента Порошенка від 28 квітня 2017 року, яким вводилось у дію рішення РНБО, що містило перелік з 1228 осіб, проти яких Україна застосовувала санкції. Частина з цих осіб – це громадяни України.

Також наводиться перелік українців, проти яких були введені санкції в 2017 році, наприклад Бідняк В’ячеслав Васильович, керівник громадських радикальних рухів "Лівий сектор" та "Дніпро, вставай". Білоус Діна Володимирівна, Бойченко Олександр Борисович, Бондарець Оксана Володимирівна.

Зазначається, що більшість із них отримали санкції за активність в окупаційних структурах так званих "ДНР" і "ЛНР", хоча є серед них і ті, щодо яких, мовляв, узагалі не вказувалось, чим вони займалися.

Вказано, що проти всіх таких осіб використовувалось блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Звертається також увага, що формулювання статей закону про санкції доволі широке , і він дозволяє вводити санкції і проти громадян України, якщо вони є суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, або належать до кола суб’єктів, які створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяють терористичній діяльності, тощо.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: санкціїРНБО
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