Баканов каже, що санкції РНБО спрямовані на захист територіальної цілісності

Очільник СБУ Іван Баканов наголошує, що рішення РНБО щодо санкцій проти холдингу кума Путіна Віктора Медведчука спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

Джерело: Баканов, якого цитує пресцентр СБУ

Пряма мова: "Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України".

Деталі: Баканов зазначив, що СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення, враховуючи дані, якими володіє, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення.

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