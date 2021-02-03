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Баканов каже, що санкції РНБО спрямовані на захист територіальної цілісності

Середа, 3 лютого 2021, 12:54

Очільник СБУ Іван Баканов наголошує, що рішення РНБО щодо санкцій проти холдингу кума Путіна Віктора Медведчука спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова. 

Джерело: Баканов, якого цитує пресцентр СБУ

Пряма мова: "Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України".

Деталі: Баканов зазначив, що СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення, враховуючи дані, якими володіє, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення.

Передісторія: 

Теми: санкціїМедведчукСБУРНБО


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