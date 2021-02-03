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Данілов: В Україні ще багато антиукраїнських каналів, але потрібні докази

Середа, 3 лютого 2021, 18:05

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Джерело: Данілов на брифінгу, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Таких каналів дуже багато. В залежності від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування".

Деталі: Він підкреслив, що не має значення, в якому регіоні України діє такий телеканал, реагування буде однаковим.

Як приклад він навів вже запроваджені санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK". Щодо цих каналів, повідомив секретар РНБО, були отримані відповідні документи. Перш за все, це - рішення Верховної Ради, прийняте в 2018 році, і задокументовані докази СБУ, передані в апарат РНБО. При цьому частина документів є засекреченою, тому що в них інформація, отримана з Росії.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Теми: РНБОтелебаченнясанкціїМедведчук


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