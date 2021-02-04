Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК

Центр протидії корупції заявляє, що зв'язок Тараса Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року.

Джерело: виконавчий директор та член правління ЦПК Дар'я Каленюк у блозі на "Українській правді"



Деталі: Вона нагадала, що, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля.

Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році "Українська правда" виявила, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР".



Каленюк відзначила, що ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

Козак вказує бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019 роком.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.



Каленюк відзначила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів.

Кредит надавався під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року.

Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.



Каленюк підкреслила, що гонконзька компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Передісторія: