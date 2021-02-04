В Кремлі не бачать репресій проти тисячі затриманих

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що ніяких репресій у Росії нема, а правоохоронці затримували "порушників закону" за участь в акціях.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Пєскова

Пряма мова: "Я, по-перше, з вами не погоджуся. Ніяких репресій немає. Є заходи, що вживаються поліцією щодо порушників закону, щодо учасників незаконних акцій".

"Вони брали участь, і вони були в ході акцій затримані співробітниками поліції і Росгвардії. Ніяких репресій немає".

"Ви щоразу забуваєте, що під час акцій відбувалися прямі і множинні напади на співробітників, що, природно, стало причиною для прийняття жорстких, але таких, що в руслі закону, контрзаходів".

Деталі: Прессекретар президента РФ зазначив, що хтось брав участь у "цих незаконних акціях" за власною волею, а хтось став жертвою підбурювачів, які поширювали заклики брати участь у протестах.

На уточнююче питання, чи аналізується в Кремлі пропорція застосування сили з боку правоохоронних органів і з боку протестуючих, адже на відео в публічному доступі таких дій з боку силовиків набагато більше, Пєсков сказав, це суперечливий момент, і він із цим не погоджується.

Він підкреслив, що Кремль, як і всі, має доступ до всієї палітрі соціальних медіа, які рясніють різними відео і фотографіями, але також володіє іншими записами та інформацією від правоохоронних органів з місць, де проходили "несанкціоновані акції".

Пєсков прокоментував і заяву юристки Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь про те, що співробітники правоохоронних органів її душили, домагаючись коду від телефону. Він зауважив, що Соболь повинна використовувати всі передбачені законом можливості для забезпечення своїх цивільних прав.

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