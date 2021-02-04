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В Кремлі не бачать репресій проти тисячі затриманих

Четвер, 4 лютого 2021, 14:28

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що ніяких репресій у Росії нема, а правоохоронці затримували "порушників закону" за участь в акціях.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Пєскова

Пряма мова: "Я, по-перше, з вами не погоджуся. Ніяких репресій немає. Є заходи, що вживаються поліцією щодо порушників закону, щодо учасників незаконних акцій".

"Вони брали участь, і вони були в ході акцій затримані співробітниками поліції і Росгвардії. Ніяких репресій немає".

"Ви щоразу забуваєте, що під час акцій відбувалися прямі і множинні напади на співробітників, що, природно, стало причиною для прийняття жорстких, але таких, що в руслі закону, контрзаходів".

Деталі: Прессекретар президента РФ зазначив, що хтось брав участь у "цих незаконних акціях" за власною волею, а хтось став жертвою підбурювачів, які поширювали заклики брати участь у протестах.

На уточнююче питання, чи аналізується в Кремлі пропорція застосування сили з боку правоохоронних органів і з боку протестуючих, адже на відео в публічному доступі таких дій з боку силовиків набагато більше, Пєсков сказав, це суперечливий момент, і він із цим не погоджується.

Він підкреслив, що Кремль, як і всі, має доступ до всієї палітрі соціальних медіа, які рясніють різними відео і фотографіями, але також володіє іншими записами та інформацією від правоохоронних органів з місць, де проходили "несанкціоновані акції".

Пєсков прокоментував і заяву юристки Фонду боротьби з корупцією  Любові Соболь про те, що співробітники правоохоронних органів її душили, домагаючись коду від телефону. Він зауважив, що Соболь повинна використовувати всі передбачені законом можливості для забезпечення своїх цивільних прав.

Передісторія:

  • У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.
  • Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.
  • Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мітинги вигідні тим, хто хоче "далі качати ситуацію" у країні.

Теми: Росіямітинги


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