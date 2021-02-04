Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі не бачать репресій проти тисячі затриманих

Четвер, 4 лютого 2021, 13:28
В Кремлі не бачать репресій проти тисячі затриманих

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що ніяких репресій у Росії нема, а правоохоронці затримували "порушників закону" за участь в акціях.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Пєскова

Пряма мова: "Я, по-перше, з вами не погоджуся. Ніяких репресій немає. Є заходи, що вживаються поліцією щодо порушників закону, щодо учасників незаконних акцій".

"Вони брали участь, і вони були в ході акцій затримані співробітниками поліції і Росгвардії. Ніяких репресій немає".

"Ви щоразу забуваєте, що під час акцій відбувалися прямі і множинні напади на співробітників, що, природно, стало причиною для прийняття жорстких, але таких, що в руслі закону, контрзаходів".

Деталі: Прессекретар президента РФ зазначив, що хтось брав участь у "цих незаконних акціях" за власною волею, а хтось став жертвою підбурювачів, які поширювали заклики брати участь у протестах.

На уточнююче питання, чи аналізується в Кремлі пропорція застосування сили з боку правоохоронних органів і з боку протестуючих, адже на відео в публічному доступі таких дій з боку силовиків набагато більше, Пєсков сказав, це суперечливий момент, і він із цим не погоджується.

Він підкреслив, що Кремль, як і всі, має доступ до всієї палітрі соціальних медіа, які рясніють різними відео і фотографіями, але також володіє іншими записами та інформацією від правоохоронних органів з місць, де проходили "несанкціоновані акції".

Пєсков прокоментував і заяву юристки Фонду боротьби з корупцією  Любові Соболь про те, що співробітники правоохоронних органів її душили, домагаючись коду від телефону. Він зауважив, що Соболь повинна використовувати всі передбачені законом можливості для забезпечення своїх цивільних прав.

Передісторія:

  • У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.
  • Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.
  • Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мітинги вигідні тим, хто хоче "далі качати ситуацію" у країні.

Теми: Росіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Росія
Bloomberg: У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти
Економіка РФ відновлюється попри санкції, але мобілізація може звести це нанівець - Bloomberg
Навальний розповів, як ненавидить тих, хто поставив Путіна при владі. Але не самого диктатора
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: