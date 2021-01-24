У Путіна відреагували на акції протесту по всій Росії

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мітинги вигідні тим, хто хоче "далі качати ситуацію" у країні.

Джерело: Пєсков, якого цитує Медуза

Пряма мова: "Це (проведення акцій протесту - УП) вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому, що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей. Багато людей голосують за Путіна".

Деталі: Пєсков озвучив негативне ставлення до участі у "незаконних акціях" і звинуватив посольство США в Росії у втручанні у внутрішні справи країни через пости посольства у Twitter, присвячені протестам.

Прессекретар президента РФ також прокоментував розслідування про палац Путіна в Геленджику. Пєсков знову заявив, що у президента Росії немає палацу, і назвав розслідування Олексія Навального "інформаційною атакою", яка спрямована "на розкачку ситуації".

Передісторія: 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.

За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.

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