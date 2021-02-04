У Раді зареєстрували вже третій закон про покарання за сексизм

У Верховній Раді зареєстрували уже третій законопроєкт, який пропонує встановити покарання за публічні прояви сексизму.

Джерело: законопроєкт 4599-2, опублікований на сайті Верховної Ради

Деталі: Група нардепів від різних фракцій пропонує внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення і передбачити за публічний прояв сексизму штрафи від 170 до 510 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має на меті створити законодавче підґрунтя для подолання проявів сексизму у публічній сфері. А також встановити адміністративну відповідальність за публічні, у тому числі у громадському місці та/або через ЗМІ, прояви сексизму.

Зазначається, що прийняття законопроєкту не потребує додаткових витрат з бюджету.

Серед ініціаторів є і голова партії СН Олександр Корнієнко, який сам став антигероєм сексистського скандалу в червні 2020 року.

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