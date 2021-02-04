У Раді зареєстрували вже третій закон про покарання за сексизм
У Верховній Раді зареєстрували уже третій законопроєкт, який пропонує встановити покарання за публічні прояви сексизму.
Джерело: законопроєкт 4599-2, опублікований на сайті Верховної Ради
Деталі: Група нардепів від різних фракцій пропонує внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення і передбачити за публічний прояв сексизму штрафи від 170 до 510 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Згідно з пояснювальною запискою, закон має на меті створити законодавче підґрунтя для подолання проявів сексизму у публічній сфері. А також встановити адміністративну відповідальність за публічні, у тому числі у громадському місці та/або через ЗМІ, прояви сексизму.
Зазначається, що прийняття законопроєкту не потребує додаткових витрат з бюджету.
Серед ініціаторів є і голова партії СН Олександр Корнієнко, який сам став антигероєм сексистського скандалу в червні 2020 року.
Передісторія:
- 15 січня група народних депутатів на чолі з представником "Слуги народу" Олександром Качурою зареєструвала два законопроєкти, що стосуються проявів сексизму.
- Документ №4598 пропонує запровадити дефініцію "сексизм" та внести зміни до деяких законодавчих актів щодо заборони проявів сексизму у суспільстві.
- А законопроєкт №4599 пропонує встановити відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, штрафи від десяти від 170 до 340 гривень, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7 діб. За ті самі дії, вчинені повторно, пропонують карати штрафом у 340-680 гривень, або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або адміністративним арештом на строк до 15 діб.