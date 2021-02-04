Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді зареєстрували вже третій закон про покарання за сексизм

Четвер, 4 лютого 2021, 13:32
У Раді зареєстрували вже третій закон про покарання за сексизм
Фото izbirkom.org.ua

У Верховній Раді зареєстрували уже третій законопроєкт, який пропонує встановити покарання за публічні прояви сексизму.

Джерело: законопроєкт 4599-2, опублікований на сайті Верховної Ради

Деталі: Група нардепів від різних фракцій пропонує внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення і передбачити за публічний прояв сексизму штрафи від 170 до 510 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має на меті створити законодавче підґрунтя для подолання проявів сексизму у публічній сфері. А також встановити адміністративну відповідальність за публічні, у тому числі у громадському місці та/або через ЗМІ, прояви сексизму.

Зазначається, що прийняття законопроєкту не потребує додаткових витрат з бюджету.

Серед ініціаторів є і голова партії СН Олександр Корнієнко, який сам став антигероєм сексистського скандалу в червні 2020 року.

Передісторія: 

  • 15 січня група народних депутатів на чолі з представником "Слуги  народу" Олександром Качурою зареєструвала два законопроєкти, що стосуються проявів сексизму. 
  • Документ №4598 пропонує запровадити дефініцію "сексизм" та внести зміни до деяких законодавчих актів щодо заборони проявів сексизму у суспільстві.
  • А законопроєкт №4599 пропонує встановити відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, штрафи від десяти від 170 до 340 гривень, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7 діб. За ті самі дії, вчинені повторно, пропонують карати штрафом у 340-680 гривень, або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або адміністративним арештом на строк до 15 діб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: