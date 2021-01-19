Нардепи пропонують ввести штрафи й адмінарешт за сексизм

Верховній Раді пропонують визначити поняття "сексизм" та встановити покарання за його прояви.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: 15 січня група народних депутатів на чолі з представником "Слуги народу" Олександром Качурою зареєструвала два законопроєкти, що стосуються проявів сексизму. Серед ініціаторів є і голова партії СН Олександр Корнієнко, який сам став антигероєм сексистського скандалу в червні 2020 року.

Документ №4598 пропонує запровадити дефініцію "сексизм" та внести зміни до деяких законодавчих актів щодо заборони проявів сексизму у суспільстві.

Згідно із законодавчою ініціативою, "сексизм – будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі Інтернет або поза нею і скеровані на (або спричиняють): порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку та посилення ґендерних стереотипів".

Сексизм та дискримінація за ознакою статі забороняється. Водночас не вважаються сексизмом та дискримінацією за ознакою статі:

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;

позитивні дії.

Пропонується визначити, що особа, яка вважає, що стосовно неї було вчинено сексизм, застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань або постраждала від насильства за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Національної поліції, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

У разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується, можна надіслати повідомлення до комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Законопроєктом же №4599 пропонується встановити відповідальність за прояви сексизму, зокрема розширити статтю 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення цим поняттям.

Передбачені цією статтею правопорушення караються накладанням штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн) або громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративним арештом на строк до семи діб.

Ті самі дії, вчинені повторно, тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів (340 – 680 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.