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ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському

Четвер, 4 лютого 2021, 16:22
ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському
фото: Дмитро Ларін, уп

На своєму з’їзді "Опозиційна платформа – За життя" вирішила ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського через санкції проти нардепа партії Тараса Козака та блокування "трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів" – "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: пресслужба ОПЗЖ

Дослівно: "Ми засуджуємо антиконституційні та протиправні дії президента Володимира Зеленського, який своїм указом ввів персональні санкції проти народного депутата Тараса Козака та заблокував роботу трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK".

Деталі: Вони назвали це "це нападом на демократію, свободу слова та спробою встановлення диктатури".

Партія запевняє, що Зеленський порушив Конституцію, закони, принципи демократії та верховенства права.

Так, делегати постановили:

  • Депутатській фракції ОПЗЖ у Верховній Раді розпочати процедуру відсторонення Зеленського з посади президента в порядку імпічменту.
  • Керівним органам партії скоординувати необхідні ресурси для захисту Козака, а також прав колективів телевізійних каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
  • Обласним партійним організаціям розпочати збір підписів за підтримку імпічменту Зеленського.
  • Місцевим партійним організаціям забезпечити роз’яснення позиції партії щодо імпічменту президента українському суспільству.

Довідково: Імпічмент президента оголошують у двох випадках: вчинення ним державної зради або іншого злочину. Про це пише стаття 111 Конституції України

Перелік "інших злочинів", за скоєння яких главу держави можуть позбавити посади, в Основному законі не наводиться.

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Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Українська правда

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Теми: ОПЗЖЗеленськийімпічментсанкції
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