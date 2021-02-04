Одіозний бізнесмен намагався вирішити свої проблеми хабарем

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру власнику великої мережі будівельних фірм, який є фігурантом низки проваджень, і якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Джерело: СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Оперативники і слідчі спецслужби затримали у Миколаєві бухгалтерку підприємств, яка, за вказівкою власника, пропонувала 10 тисяч доларів хабара посадовцю Державної фіскальної служби.

СБУ традиційно не вказує ім'я підозрюваного, однак за даними джерела УП, це одеський бізнесмен Араїк Амірханян. Йому оголошено підозру в організації надання неправомірної вигоди.

Хабар призначався аби "вирішити" із службовою особою питання про виключення фірми із переліку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості.

Комерційні підприємства, кінцевим бенефіціаром яких є цей бізнесмен, "спеціалізуються" на бюджетних коштах, що спрямовуються для реконструкції та будівництва об’єктів критичної інфраструктури. Його структури загалом отримали понад 0,5 мільярда бюджетних коштів.

В СБУ зазначають, що підприємства бізнесмена виконували роботи з численними порушеннями вимог, використовували матеріали неналежної якості, порушували технології виробництва і будівництва, залучали для постачання продукції та виконання робіт фірми із ознаками фіктивності.

Через це у компаній фігуранта виникали постійні проблеми із правоохоронними органами. Одне з таких питань і намагалась "вирішити" у Миколаєві бухгалтерка бізнесмена.

Додатково: Викриття проводилось під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури. Триває досудове слідство.

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