В "Укравтодорі" заявили, що до них з озброєними помічниками прорвався сумнозвісний бізнесмен

В "Укравтодорі" повідомили, що до будівлі держагентства силою прорвався одеський бізнесмен Араїк Амірханян, причетний до привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг.

Джерело: Facebook-сторінка "Укравтодору"

Дослівно: "14 травня 2020 року громадянин Амірханян, разом з двома озброєними прибічниками, незаконно проник до Укравтодору.

Після 4 невдалих спроб вони незаконно скористалися в’їздом для службового транспорту та виламавши двері пожежного виходу проникли в будівлю. Через неправомірні дії було викликано представників Державної служби охорони".

Деталі: Повідомляється, що угрупування Амірханяна увірвалося до кількох кабінетів будівлі та почало погрожувати та розпитувати працівників Укравтодору, де перебуває голова агентства Олександр Кубраков.

На офіційних ресурсах держагентства повідомлялося, що Кубраков перебував у відрядженні в Житомирській та Рівненській областях.

У службі повідомили, що Амірханян покинув будівлю "завдяки допомозі правоохоронців".

Водночас, через годину, коли ДСО покинула будівлю Укравтодору, Амірханян знову намагався увірватися у будівлю.

В "Укравтодорі" стверджують, що - це повторювалося 4 рази. У відомстві додали, що після цього Амірханян мав їхати до АМКУ.

Усі зібрані відео та аудіо матеріали дій бізнесмена передадуть правоохоронцям.

Відзначається, що це не вперше Амірханян намагається чинити тиск на керівництво "Укравтодору". Зокрема, зі зброєю він відвідував і попереднього голову агентства Славоміра Новака, і його попередників.

Проти Амірханяна вже були відкриті кримінальні й адміністративні провадження.

В "Укравтодорі" нагадали, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг).

Зокрема, станом на 13 травня 2020 року, "групою Араїка" у АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Зазначається, що подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва.

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