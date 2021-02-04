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Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з’явилися підстави

Четвер, 4 лютого 2021, 22:42

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з’явилися юридичні підстави.

Джерело: Ткаченко в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Ткаченка: "Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їх власником відомий "король темників" пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення.

Хоча у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками, та очікували вже давно".

Нагадаємо: Ткаченко заявляв, що медіахолдинг, проти якого було запроваджено санкції РНБО, давно перетворився на іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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Теми: ТкаченкосанкціїМедведчук


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