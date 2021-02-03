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Ткаченко каже, що медіахолдинг Медведчука отримав санкції через інформаційний тероризм

Середа, 3 лютого 2021, 13:45
Ткаченко каже, що медіахолдинг Медведчука отримав санкції через інформаційний тероризм

Міністр культури та науки колишній гендиректор каналу "1+1" Олександр Ткаченко каже, що медіахолдинг, проти якого було запроваджено санкції РНБО, давно перетворився на  іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, що називають себе українськими – давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти. Йдеться про "NewsOne", "ZIK", "112 Україна" та їхнього бенефіціара – Тараса Козака, (хоча всі при цьому називали їх "медведчуківськими").

Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.

Впевнений, у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля".

Деталі: Ткаченко зауважує, що рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на українську свободу та незалежність.

За його словами, це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії ВР, яка з’ясовувала, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які зараз належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку.

Пряма мова: "А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: санкціїМедведчукРНБО
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