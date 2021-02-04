"Порошенку не вистачило політичної волі" – Аваков про блокування каналів Медведчука

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що п'ятий президент Петро Порошенко міг заблокувати телеканали Віктора Медведчука, але йому на той момент не вистачило політичної волі.

Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.

Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі. Ну, це я дуже акуратно говорю. У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі. У Зеленського вистачило".

Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора"

Нагадаємо: В цьому ж ефірі колега Авакова міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з’явилися юридичні підстави.

Передісторія:

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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