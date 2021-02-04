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"Порошенку не вистачило політичної волі" – Аваков про блокування каналів Медведчука

Четвер, 4 лютого 2021, 23:47

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що п'ятий президент Петро Порошенко міг заблокувати телеканали Віктора Медведчука, але йому на той момент не вистачило політичної волі.

Джерело: Аваков в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Авакова: "Коли президент Зеленський підписав указ, я з ним повністю солідарний, у нього вистачило політичної волі і вистачило достатньо законних підстав.

Деталі: На питання, що заважало це рішення прийняти раніше, Аваков відповів "Не було політичної волі.  Ну, це я дуже акуратно говорю.  У якийсь момент часу у низки членів РНБО та у президента України на той момент Петра Олексійовича, який багато зробив для країни, але в даному питанні не прийняв такого рішення - не вистачило політичної волі.  У Зеленського вистачило".

Міністр також попросив не плутати "свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора"

Нагадаємо: В цьому ж ефірі колега Авакова міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з’явилися юридичні підстави.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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Роман Петренко, УП
Теми: АваковПорошенкоМедведчукпропагандасанкції


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