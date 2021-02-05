Поліція порушила справи після сутичок під телеканалом "НАШ"

Після сутичок під офісом телеканалу "НАШ" та за фактом подій, що трапились біля поліцейського управління, куди відвезли затриманих, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за двома статтями.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Зокрема, правоохоронці порушили справу через опір представникові поліції та перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Зазначається, що після акції біля офісу телеканалу до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб. Один із них виліз на підвіконня, відчинивши вікно. Молодик вимагав закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції.

Водночас, начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що всі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися.

Що передувало: Біля будівлі телеканалу "НАШ" на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.

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