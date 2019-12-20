Показали Путіна: Нацрада перевірить канал Мураєва
Національна рада позапланово перевірить телеканал "Наш" через те, що він 19 грудня транслював пресконфернецію президента Росії Володимира Путіна.
Джерело: пресслужба Нацради з питань телебачення та радіомовлення
Дослівно: Цього дня (19 грудня – ред.) в ефірі ліцензіата було зафіксовано трансляцію (о 13:08) пресконференції президента Російської Федерації В. Путіна, яка супроводжувалася плашкою "Москва. Наживо". Одночасно відбувалась пряма трансляція з вулиці Хрещатик у Києві, яку було протитровано: "Нацкорпус перекрив Хрещатик".
Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю".
Деталі: В Нацраді вказали, що ці факти мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та інформації.
Що цьому передувало:
- Під час пресконференції 19 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що все Причорномор'я і східна частина України – це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.
- Президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що "їх там немає" на Донбасі, але відзначив, що танки і важку артилерію бойовики отримали від держав, які їм симпатизують.
- У березні телеканал нардепа Євгена Мураєва "Наш" також показував інтерв'ю з Миколою Азаровим, який нібито сидів у студії і відповідав на питання ведучого. Пізніше виявилося, що екс-прем'єр був віртуальним.