Показали Путіна: Нацрада перевірить канал Мураєва

Національна рада позапланово перевірить телеканал "Наш" через те, що він 19 грудня транслював пресконфернецію президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Дослівно: Цього дня (19 грудня – ред.) в ефірі ліцензіата було зафіксовано трансляцію (о 13:08) пресконференції президента Російської Федерації В. Путіна, яка супроводжувалася плашкою "Москва. Наживо". Одночасно відбувалась пряма трансляція з вулиці Хрещатик у Києві, яку було протитровано: "Нацкорпус перекрив Хрещатик".

Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю".

Деталі: В Нацраді вказали, що ці факти мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та інформації.

Що цьому передувало: