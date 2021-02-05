Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:41

Народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський пропонує заборонити журналістам телеканалів "112", NewsOne і ZIK працювати у Верховній Раді. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.

Джерело: його виступ з трибуни парламенту

Пряма мова: "Переважна більшість народних депутатів з проукраїнською позицією наполягає на тому, аби так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в парламенті України…

Ми з проукраїнськими народними депутатами виступаємо за те, щоб (якщо) зробили перший крок – закрили російські помийки пропаганди, (то) маємо зробити і другий крок – їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде!"

Деталі: Лозинський зауважив, що попри введені проти цих каналів санкції, їхні журналісти і оператори продовжують працювати у пресцентрі Верховної Ради.

Виступ Лозинського викликав обурення у секторі, де сидить фракція ОПЗЖ. Депутати почали лаятись у бік оратора і вирушили до трибуни. Зокрема, до Лозинського пішов із дуже роздратованим виглядом Ілля Кива. Але трибуну обступили депутати з "Голосу" і не підпустили невдоволених до свого колеги.

Біля трибуни утворилося скупчення, депутати вступили у словесну перепалку, яка тривала навіть після виступу Лозинського. Втім, обійшлося без бійки.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Євген Кізілов, УП
Теми: МедведчукВерховна РадателебаченняЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

відеоКолишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею

відеоНа кордоні завернули "непотопляемую" російську акторку

Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний

фотоПам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

Усі новини...
Медведчук
Атака каналів Медведчука — це початок президентської кампанії Зеленського
"Порошенку не вистачило політичної волі" – Аваков про блокування каналів Медведчука
Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з’явилися підстави
Останні новини
14:45
Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі
14:39
Місія на Місяць: українсько-американська компанія отримала 90 млн доларів від NASA
14:38
У КС кажуть, що Тупицький працює з дому і отримує зарплату
14:38
Перше пряме авіасполучення між Києвом і Скоп’є, запущене в грудні, закривають
14:34
Справа про телеграм-мережу спецслужб РФ: підозрювана оскаржила арешт
14:28
фото Під Харковом у будинок активістів кинули гранату і спалили два авто
14:20
У "Центренерго" заявили про збитки і просять уряд знизити ціну на газ
14:18
фотоСБУ накрила міжнародну банду фальшивомонетників
14:02
МОЗ оновило список країн "червоної" зони. Тепер там усі сусіди України
13:45
Дослідження виявили, що з дому люди працюють довше, ніж з офісу до пандемії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!