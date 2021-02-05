У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

Народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський пропонує заборонити журналістам телеканалів "112", NewsOne і ZIK працювати у Верховній Раді. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.

Джерело: його виступ з трибуни парламенту

Пряма мова: "Переважна більшість народних депутатів з проукраїнською позицією наполягає на тому, аби так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в парламенті України…

Ми з проукраїнськими народними депутатами виступаємо за те, щоб (якщо) зробили перший крок – закрили російські помийки пропаганди, (то) маємо зробити і другий крок – їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде!"

Деталі: Лозинський зауважив, що попри введені проти цих каналів санкції, їхні журналісти і оператори продовжують працювати у пресцентрі Верховної Ради.

Виступ Лозинського викликав обурення у секторі, де сидить фракція ОПЗЖ. Депутати почали лаятись у бік оратора і вирушили до трибуни. Зокрема, до Лозинського пішов із дуже роздратованим виглядом Ілля Кива. Але трибуну обступили депутати з "Голосу" і не підпустили невдоволених до свого колеги.

Біля трибуни утворилося скупчення, депутати вступили у словесну перепалку, яка тривала навіть після виступу Лозинського. Втім, обійшлося без бійки.

Передісторія:

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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