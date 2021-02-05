Росія тестує "Спутник V" на бюджетниках у Криму – представник Зеленського

Працівникам бюджетних установ в окупованому Криму погрожують звільненням за відмову зробити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: Укрінформу з посиланням на онлайн-пресконференцію постійного представника президента у Криму Антона Кориневича

Пряма мова: "Люди, які працюють в лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати: "Ні, я не хочу отримувати цю вакцину". Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це говорять".

Деталі: За словами постпреда, люди бояться робити щеплення російським "Спутником V", бо ця вакцина не протестована, немає результатів щодо її ефективності чи впливу на здоров’я людини.

Кориневич додав, що Україна зробить все можливе, щоб задовольнити потреби українців із контрольованих урядом територій у лікуванні COVID-19.

Чому це важливо: В окупованому Криму дедалі більше погіршується ситуація з правами людини. Зокрема, з початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Крім того, кримчани отримують неймовірно великі терміни позбавлення волі. Водночас окупанти не можуть захистити мешканців від коронавірусу.

Що було раніше: Російські вчені заявили, що "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%.

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