Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Макрон підтримав завершення будівництва "Північного потоку-2"

Субота, 6 лютого 2021, 01:33

Французький президент Эммануэль Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". 

Джерело: Меркель та Макрон під час спільної відеоконференції, передає Bloomberg

Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.  

Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні. 

"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегію", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали. 

Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель. 

Нагадаємо: 

  • Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.
  • Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.
  • Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2".
  • Газопровід "Північний потік-2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: газНімеччинаФранціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів

Новини 5 лютого: заборона входу в Раду журналістам Медведчука, відеозвернення Зеленського

відеоЦивільна дружина Козака купила квартиру в Москві за $13 млн – "Схеми"

відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Після відключення телеканалів Медведчука аудиторія перебралася до Мураєва – ЗМІ

Усі новини...
газ
У "Центренерго" заявили про збитки і просять уряд знизити ціну на газ
У 2021 році ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду
Укртрансгаз з УЕБ з березня запускає біржову торгівлю газом зі сховищ
Останні новини
02:28
Американські військові допомагатимуть у вакцинації від коронавірусу
01:33
Макрон підтримав завершення будівництва "Північного потоку-2"
00:56
Фігуранти санкції РНБО могли поставляти паливо в ОРДЛО – Аваков
00:24
Мінреінтеграції пропонує іншим країнам фінансово підтримати телеканал ATR
23:44
Додаток для обходу блокування "Вконтакте" викрадав дані українців – РНБО
22:52
Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів
22:07
МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ
21:59
Новини економіки: ціни на газ зростуть, НБУ відмовив Тігіпку
21:46
Данілов: Офіційно середня зарплата на каналах Медведчука складала 5 тисяч гривень
21:31
НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!