Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що президент Франції Емманюель Макрон підтримав її позицію щодо протидії американським санкціям проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Меркель після відеоконференції з Макроном, цитує Bloomberg

Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом.

Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.

Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій проти компаній, які до цього причетні.

"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегією", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали.

Виправлено: Раніше в новині вказувалось, що Франція виступає за будівництво "Північного потоку-2". Водночас, офіційних заяв від Макрона щодо цього ще не було, а його слова щодо санкцій процитувала Меркель.

Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.

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