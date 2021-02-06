Французький президент Эммануэль Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Меркель та Макрон під час спільної відеоконференції, передає Bloomberg

Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.

Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні.

"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегію", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали.

Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.

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