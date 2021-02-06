"Тиша" на Донбасі: 10 обстрілів, двоє поранених

У суботу на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, поранено двох українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування РФ відкривали неприцільний вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Луганського противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля українських позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.