Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі нові втрати: 2 воїнів загинули, ще 2 поранені

Субота, 6 лютого 2021, 19:06

У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на вибуховому пристрої, двоє з них загинули і один постраждав. Крім того, внаслідок обстрілу поранено ще одного воїна.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики".

"Також, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у суботу на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, поранено двох українських військових.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі нові втрати: 2 воїнів загинули, ще 2 поранені

фотоУ Києві пікетують будівлі каналів "Наш" та "Інтер"

"Тиша" на Донбасі: 10 обстрілів, двоє поранених

Кількість вакцинацій від COVID-19 у світі перевищила кількість заражень

У Криму назвали вартість проєкту опріснювальної установки в Ялті

Російські окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі, є поранені

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
"Тиша" на Донбасі: 10 обстрілів, двоє поранених
Бойовики вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС
Бойовики облаштовують позиції біля Кримського – ООС
Останні новини
19:37
Зеленського запросили в Антарктиду
19:06
На Донбасі нові втрати: 2 воїнів загинули, ще 2 поранені
19:00
На електростанціях ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки
18:44
фотоУ Києві пікетують будівлі каналів "Наш" та "Інтер"
18:26
"Тиша" на Донбасі: 10 обстрілів, двоє поранених
18:10
Штайнмаєр: Енергетика – єдине, що об'єднує Росію і Німеччину
18:07
Кулеба: З поглядами Навального розберемося, коли вийде з-за грат
17:54
Серія нападів у Лондоні: 1 загиблий, 9 поранених
17:37
Президент Литви: Лідери ЄС мають оцінити відносини з РФ після візиту Борреля
17:28
"Північний потік-2" може зупинити наступний канцлер Німеччини — ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!