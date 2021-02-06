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На Донбасі нові втрати: 2 воїнів загинули, ще 2 поранені

Субота, 6 лютого 2021, 18:06
На Донбасі нові втрати: 2 воїнів загинули, ще 2 поранені

У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на вибуховому пристрої, двоє з них загинули і один постраждав. Крім того, внаслідок обстрілу поранено ще одного воїна.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики".

"Також, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у суботу на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, поранено двох українських військових.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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