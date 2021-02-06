Кулеба впевнений, що РФ відповість на блокування "каналів Медведчука"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Росія відповість на блокування в Україні телеканалів з орбіти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить.

Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що, жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього.

Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений Росією".

Деталі: Кулеба подякував українському суспільству за його "зрілість" в питанні санкції РНБО щодо телеканалів. Він назвав дуже важливим, що і експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни підтримали українську державу в цьому рішенні.

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