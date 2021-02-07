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78 мільйонів хворих на COVID-19 вже подолали хворобу

Неділя, 7 лютого 2021, 00:27

Станом на 6 лютого в світі зареєстровано більше 106 мільйонів випадків коронавірусу, 78 мільйонів хворих вже вилікувалися.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі за останню добу підтверджено 394 764 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 130 712 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

Наразі всього в світі діагностовано 106 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 78 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 318 003 смертей від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія та Італія. Україна зараз на 9-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірус


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