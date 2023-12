Команда ВООЗ прибула в Ухань

Команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, нарешті змогла прибути до Китаю.

Джерело: Associated Press з посиланням на держканал Китаю CGTN

Деталі: Команда з 10-и експертів ВООЗ прибула в Ухань, провінція Хубей для проведення розслідування щодо походження коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Зазначається, що до складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великобританії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Представник уряду Китаю заявив раніше на цьому тижні, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не повідомив, чи буде їм дозволено проводити повноцінну дослідницьку роботу.

Видання також повідомляє, що в Китаї знову ввели посилені карантинні обмеження на тлі нових сплесків COVID-19.

NOW: The @WHO has finally landed!🇨🇳 Vet, medical and virology experts from 10 countries now here in Wuhan to find #COVID’s origin. This is their bus pulling away from Tianhe airport. Local official confirms to CBS News they’ll be in quarantine at least 14 days. @CBSNews is here. pic.twitter.com/XvQugNC4AP