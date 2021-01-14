Команда ВООЗ прибула в Ухань

Команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, нарешті змогла прибути до Китаю.

Джерело: Associated Press з посиланням на держканал Китаю CGTN

Деталі: Команда з 10-и експертів ВООЗ прибула в Ухань, провінція Хубей для проведення розслідування щодо походження коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Зазначається, що до складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великобританії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Представник уряду Китаю заявив раніше на цьому тижні, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не повідомив, чи буде їм дозволено проводити повноцінну дослідницьку роботу.

Видання також повідомляє, що в Китаї знову ввели посилені карантинні обмеження на тлі нових сплесків COVID-19.

Що було раніше: 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

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