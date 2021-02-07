У Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі

Віце-президент Європейського парламенту Нікола Бір, виступаючи на онлайн-конференції "Солідарність з Білоруссю", висловилася за введення санкцій проти білоруських суддів та прихильників Олександра Лукашенка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Бір: "Персональних санкцій, введених стосовно представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи, прихильників Лукашенка".

Деталі: Вона наголосила, що європейські країни "повинні шукати баланс між тиском і взаємодією з білоруською владою".

Екс-кандидат в президенти Світлана Тихановська зі свого боку заявила, що для тиску на режим потрібно ввести ефективніші санкції проти його "гаманців", силовиків, пропагандистів, тих, хто брав участь у фальсифікації виборів, і тих, хто зараз незаконно судить білорусів.

Нагадаємо: Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан заявила, що самопроголошена влада Білорусі має звільнити всіх політичних в’язнів.

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