У Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі
Віце-президент Європейського парламенту Нікола Бір, виступаючи на онлайн-конференції "Солідарність з Білоруссю", висловилася за введення санкцій проти білоруських суддів та прихильників Олександра Лукашенка.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова Бір: "Персональних санкцій, введених стосовно представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи, прихильників Лукашенка".
Деталі: Вона наголосила, що європейські країни "повинні шукати баланс між тиском і взаємодією з білоруською владою".
Екс-кандидат в президенти Світлана Тихановська зі свого боку заявила, що для тиску на режим потрібно ввести ефективніші санкції проти його "гаманців", силовиків, пропагандистів, тих, хто брав участь у фальсифікації виборів, і тих, хто зараз незаконно судить білорусів.
Нагадаємо: Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан заявила, що самопроголошена влада Білорусі має звільнити всіх політичних в’язнів.
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
- Лукашенко відмовився покидати посаду й ініціював зміни до Конституції Білорусі.