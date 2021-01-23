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ООН закликає Лукашенка звільнити всіх політв’язнів 

Субота, 23 січня 2021, 05:37
ООН закликає Лукашенка звільнити всіх політв’язнів 

Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан заявила, що самопроголошена влада Білорусі має звільнити всіх політичних в’язнів.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я закликаю уряд Білорусі дотриматися міжнародних зобов’язань та звільнити усіх журналістів й інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організації та участі у мирних зібраннях. Закликаю також прибрати обмеження на роботу незалежних ЗМІ".

Деталі: Вона додала, що "благає уряд запросити її та Спеціального доповідача ООН з питань Білорусі здійснити візит до країни".

Знати більше: "Легкий хаос, но – одно слово – свобода". Почему белорусы едут в Украину и зачем им здесь свой "Майдан"

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Лукашенко відмовився покидати посаду й ініціював зміни до Конституції Білорусі, хоча нещодавно заявив, що вже не так гостро сприймає те, що колись доведеться закінчувати діяльність і передавати владу новому поколінню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНБілорусь
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