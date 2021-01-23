ООН закликає Лукашенка звільнити всіх політв’язнів 

Спеціальний доповідач ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок та їх вільного висловлення Ірене Хан заявила, що самопроголошена влада Білорусі має звільнити всіх політичних в’язнів.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я закликаю уряд Білорусі дотриматися міжнародних зобов’язань та звільнити усіх журналістів й інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організації та участі у мирних зібраннях. Закликаю також прибрати обмеження на роботу незалежних ЗМІ".

Деталі: Вона додала, що "благає уряд запросити її та Спеціального доповідача ООН з питань Білорусі здійснити візит до країни".

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