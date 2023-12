США та Канада не визнають Лукашенка легітимним президентом

США та Канада заявили, що не визнають Олександра Лукашенка, "інавгурацію" якого сьогодні провели у Мінську, законним президентом Білорусі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У Держдепі США підтвердили, що не вважають вибори 9 серпня вільними та справедливими.

"Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", – повідомила речниця Державного департаменту.

Там також додали, що очікують національного діалогу в Білорусі, який сприятиме вільним президентським виборам.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа Шампань засудив таємну інавгурацію Лукашенка. Він наголосив, що самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада також закликала до проведення чесних виборів.

🇨🇦 deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader.



🇨🇦 calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response.