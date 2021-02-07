ООС: формування РФ мінували місцевість біля українських позицій

7 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – дистанційне мінування місцевості.

Джерело: пресцентр ООС у зведенні станом на 17 годину

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Що передувало: У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, двоє з них загинули, за життя третього боряться лікарі.

Крім того, внаслідок обстрілів було поранено ще трьох бійців.