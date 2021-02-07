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ООС: формування РФ мінували місцевість біля українських позицій

Неділя, 7 лютого 2021, 16:58
ООС: формування РФ мінували місцевість біля українських позицій

7 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – дистанційне мінування місцевості.

Джерело: пресцентр ООС у зведенні станом на 17 годину

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Що передувало: У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, двоє з них загинули, за життя третього боряться лікарі. 

Крім того, внаслідок обстрілів було поранено ще трьох бійців. 

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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