Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу

Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу.

Джерело: учасник місії Пітер Дашак, пише Bloomberg

Деталі: У своєму коментарі з Уханя Дашак розповів, що група з 14 осіб працювала з експертами в Китаї і відвідала ключові точки і дослідницькі центри, щоб розкрити "деякі реальні ключі до того, що сталося".

Він очікує, що основні результати будуть опубліковані до запланованого від'їзду місії 10 лютого.

Пряма мова: "Я відчуваю, що ми зможемо сказати щось цінне в кінці цієї поїздки – дуже цінне, але я не хочу вдаватися в подробиці того, що це буде або в який бік вказує".

"Те, що я бачив, уже підказує мені, що є деякі реальні ключі до розгадки того, що сталося, і я сподіваюся, що ми зможемо дати тверде пояснення цьому до кінця поїздки".

Деталі: Дашак сказав, що його поїздка на ринок свіжих продуктів Хуанань в центрі Ухань була особливо корисною.

На так званому мокрому ринку продавалися в основному морепродукти, а також м'ясо, в тому числі свіжоприготована дичина.

На початку спалаху коронавірусу звучали припущення, що ринок міг бути тим місцем, де вірус перейшов від тварин до людей. Подальші дослідження виявили більш ранні випадки серед людей, не пов'язаних із ринком, що спростовує цю теорію. За словами Дашака, експерти знайшли "важливі ключі" до ролі ринку.

Незважаючи на те, що продуктовий ринок був закритий і очищений майже відразу після виявлення випадків зараження, "він все ще в значній мірі незайманий", сказав Дашак.

За його словами, вчені, які взяли проби на ринку, визначили місця, де були виявлені сліди SARS-CoV-2.

Пряма мова: "Люди пішли поспіхом, вони залишили обладнання, вони залишили посуд, вони залишили докази того, що відбувається, і це те, на що ми дивилися".

"Тепер ми знаємо те, чого не знали раніше – що на кожен випадок захворювання припадали інші, які протікали безсимптомно або які важко відрізнити від застуди чи кашлю. І тому не дивно, що були й інші випадки, крім тих, які потрапили до лікарні. Але скільки інших, коли це почалося? Це те, над чим ми все ще працюємо".

Що передувало: 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

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