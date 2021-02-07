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Кравчук вважає, що на обстріли треба відповідати дзеркально

Неділя, 7 лютого 2021, 22:07

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в разі ворожих обстрілів на Донбасі українські військові мають діяти дзеркально.

Джерело: Кравчук в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості.

Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само.

Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості".

Передісторія:

  • У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, двоє з них загинули, за життя третього боряться лікарі. Крім того, внаслідок обстрілів було поранено ще трьох бійців.
  • У неділю неподалік Новомихайлівки внаслідок обстрілу зі снайперської зброї поранено українського військового.

Теми: КравчукДонбасвійна


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