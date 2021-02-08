COVID в Україні: 2 141 випадок за добу, Київ – десятий за кількістю

У неділю 7 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях, а також у Вінницькій (123), Львівській (119) і Миколаївській (115) областях.

У столиці Київ – 88 випадків, у Київській області – 97 випадків.

Серед нових хворих – 130 дітей та 71 медпрацівник.

За минулу добу зроблено 13 662 тестування: методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261. Від початку березня в Україні методом ПЛР було проведено 6 402 123 тестування.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1 246 990 осіб;, з них 1 075 743 особи одужали, але 23 644 особи померли.