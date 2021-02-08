COVID в Україні: 2 141 випадок за добу, Київ – десятий за кількістю

У неділю 7 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях, а також у Вінницькій (123), Львівській (119) і Миколаївській (115) областях.

У столиці Київ – 88 випадків, у Київській області – 97 випадків.

Серед нових хворих – 130 дітей та 71 медпрацівник.

За минулу добу зроблено 13 662 тестування: методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261. Від початку березня в Україні методом ПЛР було проведено 6 402 123 тестування.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1 246 990 осіб, з них 1 075 743 особи одужали, але 23 644 особи померли.

Нагадаємо: Минулої неділі, 31 січня, в Україні зафіксували 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували за цю добу 1 103 особи, летальних випадків – 61, одужала 5 131 особа.

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо.

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП