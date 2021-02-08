Пропагандист Кисельов у відповідь на "палац Путіна" показав сюжет про "віллу Навального"

Російський пропагандист Дмитро Кисельов у "Вістях тижня" у відповідь на фільм про палац Путіна показав сюжет про німецьку віллу російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: програма "Вісті тижня" на телеканалі "Росія 24"

Деталі: Згідно з сюжетом, Навальний знімав двоповерхову віллу площею більше 300 квадратних метрів в найпрестижнішому районі Фрайбурга.

Журналістка каналу "Росія 24" розповіла, що в будинку є простора вітальня, два дивани, телевізор, "розкішні спальні з терасою, кухня з кавоваркою, набором голландського чаю і подарунковою пляшкою місцевого вина".

Журналістка також акцентувала увагу на тому, що "жодна вілла не може обійтися без своєї кімнати бруду" і показала підсобне приміщення з пилососом. Також в сюжеті показали туалет, акцентувавши увагу на тому, що біля унітазу є йоржик, який "блищить".

Журналістка зайшла в кімнату з джакузі і поплавала у басейні.

Говорячи про Навального, вона постійно називала його "пацієнт".

За даними "Росія 24", доба на цій віллі обходяться в "530 євро плюс застава".

У сюжеті підрахували, що Навальний жив на цій віллі майже 2 місяці до самого від'їзду до Москви, а значить, "тільки на житло у Фрайбурзі він витратив більше 30 тисяч євро".

Журналістка також підрахувала, що, "враховуючи зйомки фільму про "палац Путіна", цінник піднімається до мільйона євро".

У сюжеті заявили, що Навальний "офіційно безробітний блогер", тому незрозуміло, на "на чиї ж гроші" він зняв віллу і фільм про палац Путіна.

Загалом історії про Навального пропагандист Кисельов присвятив майже 50 хвилин ефіру.

Що було раніше: 24 січня російський пропагандист Дмитро Кисельов у "Вістях тижня" присвятив понад 40 хвилин палацу Путіна і заявив, що президенту РФ ніколи курити кальян і що туалетними йоржиками він не захоплюється.

Для довідки: У розслідуванні Фонду боротьби з корупцією про "палац Путіна" повідомлялося, що для санвузлів президента РФ закупили йоржики для унітаза по 700 євро і тримачі для туалетного паперу по 1 038 євро. Після цього багато людей виходили на мітинги 23 січня з йоржиками.

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