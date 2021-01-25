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Путін особисто прокоментував розслідування Навального

Понеділок, 25 січня 2021, 13:06
Путін особисто прокоментував розслідування Навального

Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував розслідування Олексія Навального, в якому розповідається про величезний палац глави РФ в російському Геленджику.

Джерело: РБК

Деталі: Як передає видання, він заявив, що фільм команди Навального не дивився, оскільки часу у нього на це немає, але бачив відеопідбірку.

Цей палац, за твердженням Путіна, йому ніколи не належав.

Він заявив, що "чутками про його палаці в Геленджику" росіянам "намагалися промити мізки".

Пряма мова: "З того, що я там бачив, я зацікавився тільки одним – виноробством. Дуже хороший вид діяльності. Один мій знайомий... займається таким невеликим підприємством".

Передісторія: 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.

За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.

Нагадаємо:

  • У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.
  • Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінНавальнийскандал
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