Президент Єврокомісії розповіла, коли і скільки вакцин буде в Україні
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перші вакцини в Україні з’являться уже в лютому, а до літа їх кількість налічуватиме мільйони доз.
Джерело: фон дер Ляєн під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" 8 лютого
Пряма мова: "Ми створили глобальну ініціативу COVAX. Завдяки COVAX лікарі і медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа".
Деталі: Президент ЄК також додала, що на додачу до COVAX вона "попросила інших членів ЄС подарувати частину їхніх вакцин Україні".
За словами фон дер Ляєн, усі вакцини з ЄС "гарантовано безпечні та дієві, їх ретельно перевірило Незалежне європейське агентство з лікарських засобів".
Фон дер Ляєн наголосила, що "ЄС на боці України, як був завжди, зокрема у важкі моменти новітньої історії, бо всі ми одна європейська родина".
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.