Президент Єврокомісії розповіла, коли і скільки вакцин буде в Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перші вакцини в Україні з’являться уже в лютому, а до літа їх кількість налічуватиме мільйони доз.

Джерело: фон дер Ляєн під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" 8 лютого

Пряма мова: "Ми створили глобальну ініціативу COVAX. Завдяки COVAX лікарі і медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа".

Деталі: Президент ЄК також додала, що на додачу до COVAX вона "попросила інших членів ЄС подарувати частину їхніх вакцин Україні".

За словами фон дер Ляєн, усі вакцини з ЄС "гарантовано безпечні та дієві, їх ретельно перевірило Незалежне європейське агентство з лікарських засобів".

Фон дер Ляєн наголосила, що "ЄС на боці України, як був завжди, зокрема у важкі моменти новітньої історії, бо всі ми одна європейська родина".

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