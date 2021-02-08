Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з виробниками якісних світових вакцин, а щодо російського препарату "Спутник V" радить агресору спочатку своє населення вакцинувати, перш ніж пропонувати його іншим.
Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"
Пряма мова: "Поки офіційної інформації про те, що "Спутник V" російського виробництва є гарантованим і дає ефект 91% немає...
Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди і точно, вибачте за порівняння, не кролики. І експериментувати на них ми не маємо права, тому ми домовлялися тільки з провідними виробниками вакцин...
З приводу "Спутника", найкращий варіант переконання світу в якості твоєї вакцини – це запровадження глобальної вакцинації твого населення. Мені так здається.
На жаль, в Україні немає поки що своєї вакцини, у росіян є і це позитивно для їх населення, але у них біля 140 млн людей, тому, перш за все, перед тим як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".
Деталі: За словами Зеленського, Україна має є домовленості з найякіснішими європейськими вакцинами: Pfizer, Astra ZeneCa.
Що було раніше: Російські вчені заявили, що "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%.
Передісторія:
- За словами Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від COVID "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив нею щеплення.
- У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від COVID-19 препаратом "Спутник V", який ще не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
- Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.