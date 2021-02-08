Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з виробниками якісних світових вакцин, а щодо російського препарату "Спутник V" радить агресору спочатку своє населення вакцинувати, перш ніж пропонувати його іншим.

Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Пряма мова: "Поки офіційної інформації про те, що "Спутник V" російського виробництва є гарантованим і дає ефект 91% немає...

Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди і точно, вибачте за порівняння, не кролики. І експериментувати на них ми не маємо права, тому ми домовлялися тільки з провідними виробниками вакцин...

З приводу "Спутника", найкращий варіант переконання світу в якості твоєї вакцини – це запровадження глобальної вакцинації твого населення. Мені так здається.

На жаль, в Україні немає поки що своєї вакцини, у росіян є і це позитивно для їх населення, але у них біля 140 млн людей, тому, перш за все, перед тим як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".

Деталі: За словами Зеленського, Україна має є домовленості з найякіснішими європейськими вакцинами: Pfizer, Astra ZeneCa.

Що було раніше: Російські вчені заявили, що "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%.

Передісторія: