Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:25
Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з виробниками якісних світових вакцин, а щодо російського препарату "Спутник V" радить агресору спочатку своє населення вакцинувати, перш ніж пропонувати його іншим.

Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Пряма мова: "Поки офіційної інформації про те, що "Спутник V" російського виробництва є гарантованим і дає ефект 91% немає...

Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди і точно, вибачте за порівняння, не кролики. І експериментувати на них ми не маємо права, тому ми домовлялися тільки з провідними виробниками вакцин...

З приводу "Спутника", найкращий варіант переконання світу в якості твоєї вакцини – це запровадження глобальної вакцинації твого населення. Мені так здається.

На жаль, в Україні немає поки що своєї вакцини, у росіян є і це позитивно для їх населення, але у них біля 140 млн людей, тому, перш за все, перед тим як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".

Деталі: За словами Зеленського, Україна має є домовленості з найякіснішими європейськими вакцинами: Pfizer, Astra ZeneCa.

Що було раніше: Російські вчені заявили, що "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%.

Передісторія:

  • За словами Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від COVID "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив нею щеплення.
  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від COVID-19 препаратом "Спутник V", який ще не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийвакцинаціякоронавірусCovid-2019Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Останні новини
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
Усі новини...
Реклама: