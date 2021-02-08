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Фільм про "Палац Путіна" подивився кожен четвертий росіянин. Третина з них - не повірила

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:57

Фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального "Палац для Путіна" подивилися 26% росіян.

Джерело: "Російська служба ВВС" з посиланням на "Левада-центр"

Згідно із результатами опитування ще 10% знайомі з його змістом і 32% щось чули про нього, але не знають подробиць. Майже третина опитаних (31%) заявили, що про фільм нічого не чули.

77% росіян, які бачили фільм або щось чули про нього, не змінили свого ставлення до президента, ще 3% - покращили його.

 
 

Лише у 17% опитаних, знайомих зі змістом фільму, погіршилося ставлення до президента.

Третина (33%) тих, хто дивився фільм або чув про нього, впевнені, що викладене у фільмі - неправда, 17% переконані в правдивості фільму, 38% вважають, що інформація у фільмі схожа на правду, але не змогли оцінити достовірність звинувачень.

 

Довідка: Опитування проводилося з 29 січня по 2 лютого 2021 року. У ньому взяли участь 1616 чоловік ввозрасте від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося на дому у респондентів методом особистого інтерв'ю.

Передысторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання і арешту Олексія Навальногов Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна.
  • Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито у 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс передали в оренду до 2068 року.
  • Сам Путін стверджував, що цей палац йому ніколи не належав.

Теми: РосіяПутінНавальний


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