У Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу"

У Криму запаси водосховищ у лютому продовжують знижуватися.

Джерело: Крим.Реалії, які цитують очільника підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова

Пряма мова: "Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське - 26, але Аянське настільки мало, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо".

Деталі: Про це Баженов сказав 8 лютого на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання.

За даними січневого моніторингу місцевого Гідрометцентру, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36,052 млн куб. м, що на 4,744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48,875 млн куб. м менше, ніж рік тому.

За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

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