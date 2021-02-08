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У Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу"

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:20
У Криму три водосховища наближаються до мертвого обсягу

У Криму запаси водосховищ у лютому продовжують знижуватися.

Джерело: Крим.Реалії, які цитують очільника підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова

Пряма мова: "Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське - 26, але Аянське настільки мало, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо".

Деталі: Про це Баженов сказав 8 лютого на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання.

За даними січневого моніторингу місцевого Гідрометцентру, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36,052 млн куб. м, що на 4,744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48,875 млн куб. м менше, ніж рік тому.

За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

Передісторія:

  • Ще три населених пункти в окупованому Росією Криму переведуть на свердловини, оскільки закінчуються запаси води в Балановському водосховищі, що їх живить.
  • Екологи заявляють, що в окупованому Криму майже вичерпалися запаси питної води. Вчені вважають, що жителі півострова отримують воду за графіком через виснаження її запасів на півострові, при цьому якщо в найближчі місяці не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
  • При цьому, за прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, в 2021 році водосховища Криму не отримають додаткового наповнення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • На початку року стало відомо, що в окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримвода
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