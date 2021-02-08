У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції

Бюро об'єднаного світу боротьби – United World Wrestling – перенесло Чемпіонат світу, який мав відбутися наступного року в російському Красноярську, до сербського Белграду.

Джерело: UWW

Пряма мова президента організації Ненада Лаловіча: "Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане чудовим господарем турніру у 2023 році".

Деталі: У UWW пояснили, що відмовились від проведення Чемпіонату світу в Росії через минулорічне рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили проводити будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

Щодо Чемпіонату 2023 року, то його планують проводити в Росії, але місто, яке прийматиме змагання, визначать пізніше.

Також UWW вирішила перенести один з чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Наразі визначаються з новим місцем проведення. Його озвучать у найближчі тижні.

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