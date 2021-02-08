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У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:38
У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції
Фото UWW

Бюро об'єднаного світу боротьби – United World Wrestling – перенесло Чемпіонат світу, який мав відбутися наступного року в російському Красноярську, до сербського Белграду.

Джерело: UWW

Пряма мова президента організації Ненада Лаловіча: "Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане чудовим господарем турніру у 2023 році".

Деталі: У UWW пояснили, що відмовились від проведення Чемпіонату світу в Росії через минулорічне рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили проводити будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

Щодо Чемпіонату 2023 року, то його планують проводити в Росії, але місто, яке прийматиме змагання, визначать пізніше.

Також UWW вирішила перенести один з чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Наразі визначаються з новим місцем проведення. Його озвучать у найближчі тижні.

Передісторія:

  • У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
  • 25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
  • 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
  • Згідно з рішенням, російські спортсмени до кінця 2022 року на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу будуть виступати без прапора і гімну РФ. Крім того, Росію позбавили права претендувати на проведення чемпіонатів світу і проводити їх.
  • Російським чиновникам, включаючи президента Володимира Путіна і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, членам Держдуми, представникам Адміністрації президента і різних федеральних міністерств і агентств, заборонили займати керівні посади в будь-яких міжнародних спортивних федераціях. Вони не можуть бути присутніми на змаганнях, серед яких Олімпійські і Паралімпійські ігри, а також чемпіонати світу. (Санкції не будуть діяти щодо тих чиновників, які є членами Міжнародного олімпійського або Паралімпійського комітету, а також тих, хто запрошений головою приймаючої змагання країни).

Теми: Росіяспортсудсанкції
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