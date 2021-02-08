Зеленський розповів главі Pfizer про COVID в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, якому розповів про плани вакцинації в Україні та про епідситуацію в країні.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зеленський розповів про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19.
Вони обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.
Пряма мова Зеленського: "Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій".
Нагадаємо:
- Американська компанія Pfizer за контрактом зобов’язується надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у бідні країни та країни із середнім рівнем доходів.
- Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу в лютому, а перші вакцини проти COVID-19 надійдуть в середині лютого.
- Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.