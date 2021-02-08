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Зеленський розповів главі Pfizer про COVID в Україні

Понеділок, 8 лютого 2021, 20:32

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, якому розповів про плани вакцинації в Україні та про епідситуацію в країні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський розповів про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19.

Вони обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

Пряма мова Зеленського: "Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій".

Нагадаємо:

  • Американська компанія Pfizer за контрактом зобов’язується надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у бідні країни та країни із середнім рівнем доходів.
  • Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу в лютому, а перші вакцини проти COVID-19 надійдуть в середині лютого.  
  • Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірусвакцинація


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