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НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

Вівторок, 9 лютого 2021, 14:39

Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка заявляють про закриття справи за фактом розкрадання $100 млрд політичними діячами США та Порошенком.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Голованя: "Як нам стало відомо, 25 січня цього року було закрито Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження, зареєстроване за заявою народного депутата Кузьміна (Ренат Кузьмін – ред.) і групи народних депутатів...

За фактом того, що група політичних діячів США - Обама, Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США"

"Ця історія - яскравий приклад того, як фабрикуються агентами впливу держави-агресора - РФ - ці провокаційні заяви та розслідування".

Деталі: Головань звернув увагу на те, що НАБУ не зареєструвало провадження за заявою депутатів, розслідування було розпочато після відповідного рішення Печерського суду.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року "Опозиційна платформа – За життя" подала до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на $100 млрд колишнім президентом США Бараком Обамою та п'ятим президентом Петром Порошенком.
  • У вересні 2020 року Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджував, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Теми: ПорошенкоНАБУ


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