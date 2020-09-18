Проти Порошенка вже відкрили 58 кримінальних справ – адвокати

Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя у п'ятницю в Києві

Пряма мова Новікова: "Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо... ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ".

Деталі: За його словами, при цьому немає жодних ознак, що Державне бюро розслідувань збирається "якось змінювати напрямок своїх зусиль". "Очевидно, що це їм набагато цікавіше, ніж їхня нормальна робота", - додав адвокат.

Його колега Головань зазначив, що деякі з цих справ були спершу закриті через відсутність події злочину, але потім Печерський райсуд Києва відкривав їх знову.

Нагадаємо: Раніше Головань заявляв, що 4 вересня "з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка".

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