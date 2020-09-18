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Проти Порошенка вже відкрили 58 кримінальних справ – адвокати

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:41
Проти Порошенка вже відкрили 58 кримінальних справ – адвокати

Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя у п'ятницю в Києві

Пряма мова Новікова: "Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо... ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ".

Деталі: За його словами, при цьому немає жодних ознак, що Державне бюро розслідувань збирається "якось змінювати напрямок своїх зусиль". "Очевидно, що це їм набагато цікавіше, ніж їхня нормальна робота", - додав адвокат.

Його колега Головань зазначив, що деякі з цих справ були спершу закриті через відсутність події злочину, але потім Печерський райсуд Києва відкривав їх знову.

Нагадаємо: Раніше Головань заявляв, що 4 вересня "з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка".

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

 У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • 8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку.
  • 8 липня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.
  • 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоДБРкримінал
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