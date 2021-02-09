Facebook та Instagram розширили список фейків про COVID, які видалятимуть
Facebook розширює список хибних тверджень про COVID-19 та вакцинацію проти коронавірусу, які видалятимуть із соцмереж Facebook та Instagram.
Джерело: пресслужба компанії
Деталі: З грудня Facebook видаляв помилкові твердження про вакцини проти COVID-19, які розвінчували експерти з питань охорони здоров’я.
З 8 лютого, після консультацій із провідними організаціями охорони здоров’я, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я, компанія розширила перелік неправдивих заяв, які буде вилучати.
Зокрема, це такі твердження:
- COVID-19 створений людиною або синтезований;
- Вакцини не ефективні для запобігання хворобі, від якої вони призначені;
- Безпечніше перехворіти, ніж вакцинуватися;
- Вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.
Видаляти пости такого змісту з акаунтів, груп та сторінок Facebook почав негайно для протидії дезінформації щодо пандемії COVID-19 та вакцин.
Перелік заборон загалом ширший.
Facebook прагне зупинити поширення тверджень, що сприяють передачі хвороби COVID-19 чи порушенню карантинних обмежень, нав’язують расові чи релігійні упередження щодо поширення коронавірусу, просувають дезінформацію про способи запобігання коронавірусній хворобі чи її "лікування".