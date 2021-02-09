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Facebook та Instagram розширили список фейків про COVID, які видалятимуть

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:01
Facebook та Instagram розширили список фейків про COVID, які видалятимуть
Reuters

Facebook розширює список хибних тверджень про COVID-19 та вакцинацію проти коронавірусу, які видалятимуть із соцмереж Facebook та Instagram.

Джерело: пресслужба компанії

Деталі: З грудня Facebook видаляв помилкові твердження про вакцини проти COVID-19, які розвінчували експерти з питань охорони здоров’я. 

З 8 лютого, після консультацій із провідними організаціями охорони здоров’я, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я, компанія розширила перелік неправдивих заяв, які буде вилучати. 

Зокрема, це такі твердження: 

  • COVID-19 створений людиною або синтезований;
  • Вакцини не ефективні для запобігання хворобі, від якої вони призначені;
  • Безпечніше перехворіти, ніж вакцинуватися;
  • Вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

Видаляти пости такого змісту з акаунтів, груп та сторінок Facebook почав негайно для протидії дезінформації щодо пандемії COVID-19 та вакцин. 

Перелік заборон загалом ширший.

Facebook прагне зупинити поширення тверджень, що сприяють передачі хвороби COVID-19 чи порушенню карантинних обмежень, нав’язують расові чи релігійні упередження щодо поширення коронавірусу, просувають дезінформацію про способи запобігання коронавірусній хворобі чи її "лікування".

Цьому передувало: Компанія Facebook Inc ще у квітні 2020 року вирішила повідомляти користувачам про недостовірну інформацію щодо коронавірусу COVID-19.

Із 1 березня до 12 травня ця соцмережа видалила 2,5 мільйона постів, у яких йшлося про продаж масок, дезінфікуючих засобів та тестів COVID-19.

Експерти місії ВООЗ, які у січні 2021 року прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили теорію походження вірусу з лабораторії Уханя (Китай).

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookсоцмережікоронавірусCovid-2019епідемія
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