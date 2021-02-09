У ВООЗ виключили гіпотезу про лабораторне походження COVID-19
Вівторок, 9 лютого 2021, 14:30
Експерти місії ВООЗ, які прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили теорію походження вірусу з лабораторії Уханя (Китай).
Джерело: очільник групи експертів Бен Ембарек на пресконференції в Ухані, якого цитує France24
Деталі: Ембарек зазначив, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірний і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.
Водночас зазначається, що Місія не змогла достеменно визначити джерело.
Експерти вважають, що хвороба виникла в кажанів і могла передаватися людям через іншого ссавця.
Ембарек заявив, що виявлення шляху передачі вірусу серед тварин залишається "незавершеною роботою", додавши, що відсутність кажанів в районі Уханю зменшує ймовірність прямої передачі.
Передісторія:
- Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії, але не заперечує висновок спецслужб США про те, що він не був створений людиною. Колишній президент США Дональд Трамп також припускав, що коронавірус поширився з лабораторії Уханя.
- Згодом з’ясувалося, що влада США не знайшла підтвердження, що коронавірус походить із лабораторії в Ухані.
- 14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження пандемії.