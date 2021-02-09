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У ВООЗ виключили гіпотезу про лабораторне походження COVID-19

Вівторок, 9 лютого 2021, 14:30

Експерти місії ВООЗ, які прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили теорію  походження вірусу з лабораторії Уханя (Китай).

Джерело: очільник групи експертів Бен Ембарек на пресконференції в Ухані, якого цитує France24

Деталі: Ембарек зазначив, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірний і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Водночас зазначається, що Місія не змогла достеменно визначити джерело.

Експерти вважають, що хвороба виникла в кажанів і могла передаватися людям через іншого ссавця.

Ембарек заявив, що виявлення шляху передачі вірусу серед тварин залишається "незавершеною роботою", додавши, що відсутність кажанів в районі Уханю зменшує ймовірність прямої передачі.

Передісторія:

  • Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії, але не заперечує висновок спецслужб США про те, що він не був створений людиною. Колишній президент США Дональд Трамп також припускав, що коронавірус поширився з лабораторії Уханя.
  • Згодом з’ясувалося, що влада США не знайшла підтвердження, що коронавірус походить із лабораторії в Ухані.
  • 14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження пандемії.

Теми: коронавірусКитай


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