У ВООЗ виключили гіпотезу про лабораторне походження COVID-19

Експерти місії ВООЗ, які прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили теорію походження вірусу з лабораторії Уханя (Китай).

Джерело: очільник групи експертів Бен Ембарек на пресконференції в Ухані, якого цитує France24

Деталі: Ембарек зазначив, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірний і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Водночас зазначається, що Місія не змогла достеменно визначити джерело.

Експерти вважають, що хвороба виникла в кажанів і могла передаватися людям через іншого ссавця.

Ембарек заявив, що виявлення шляху передачі вірусу серед тварин залишається "незавершеною роботою", додавши, що відсутність кажанів в районі Уханю зменшує ймовірність прямої передачі.

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