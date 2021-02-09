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Коломойський подає позов проти США на $23 млн – ЗМІ

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:43

Американська компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія, що належать ексвласникам Приватбанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подають позов проти США з вимогою про відшкодування $23 млн у відповідь на два цивільних позови від Міністерства юстиції США про конфіскацію комерційної нерухомості бізнесменів в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас).

Джерело: Zn.ua з посиланням на Global Аrbitration Review

Деталі: Видання зазначає, що американські компанії, контрольовані українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, заявляють, що вони подають інвестиційний позов (в ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.

Компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання відповідно до двосторонньої угоди про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад $ 23 млн.

Контрольний пакет акцій "Оптими" належить Коломойському і Боголюбову.  Частка, що належить їх колегам з Майамі Мордехаю Корфу і Уріель лабері, які є громадянами США і обвинуваченими у справі про фінансове шахрайство, ініційованому проти українських олігархів в штатах.

Журналісти пишуть, що в своєму інвестиційному позові ICSID "Оптима" зазначає, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено ніяких звинувачень у скоєнні злочину в Україні. Що прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни, і що українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання провини в кримінальній справі.

 "Оптима" вважає, що для США нібито "нерозумно" заарештовувати і позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі "одностороннього і неправильного тлумачення" українського законодавства щодо поведінки, що має місце в Україні. Він стверджує, що дії влади США також порушують "доктрини ввічливості".

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Передісторія:

  • На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
  • Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
  • На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиваннісотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.

Теми: СШАКоломойськийсанкції


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