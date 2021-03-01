Стати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"

Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до листа очікування вакцинації проти COVID-19.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від COVID-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ + антикорупційний ефект.

Мінцифра запустила послугу разом з МОЗ. Усього за 2 тижні ми розробили технічну частину, щоб українцям було максимально зручно. Це унікальний сервіс, доступний за декілька кліків".

Деталі: Є дві можливості записатися у лист очікування онлайн: через портал "Дія" та через застосунок "Дія" для смартфонів.

Щоб послуга була доступною, треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Передісторія:

24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.

За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячі людей,

Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

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