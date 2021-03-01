Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"

Понеділок, 1 березня 2021, 13:20

Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до листа очікування вакцинації проти COVID-19.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від COVID-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ + антикорупційний ефект.

Мінцифра запустила послугу разом з МОЗ. Усього за 2 тижні ми розробили технічну частину, щоб українцям було максимально зручно. Це унікальний сервіс, доступний за декілька кліків".

Деталі: Є дві можливості записатися у лист очікування онлайн: через портал "Дія" та через застосунок "Дія" для смартфонів.

 

Щоб послуга була доступною, треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Передісторія: 

  • 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
  • За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячі людей,
  • Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

У ВР встановили камери і ввімкнули сенсорну кнопку проти кнопкодавів

Зеленський анонсував "суд у смартфоні"

"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей

Боррель розповів подробиці закритих переговорів із Лавровим у Москві

У неділю на Донбасі загинув боєць ОС, зранку гаряче біля Павлополя 

Усі новини...
вакцинація
Чому влада провалює просвітницьку роботу по вакцинації?
"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей
У Британії 20 млн людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу
Останні новини
13:20
відеоСтати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"
13:15
Регулятор другий тиждень поспіль не здійснював інтервенцій на міжбанку
13:08
відеоВ Україні перевірять усіх власників зброї, дозвільну службу в поліції розформовано
13:06
Медведчук каже, що ніколи не мав стосунку до скандального нафтопроводу
13:03
Перша кримськотатарська радіостанція зупинила мовлення в Криму – вдруге за 15 років
13:00
Стало відоме ім’я бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
12:57
Ще одна область "почервоніє" через коронавірус
12:44
Рівненська депутатка зазнала онлайн-булінгу через виступ з дитиною
12:29
УЗ запроваджує індексацію цін на пасажирські перевезення: плюс 2% на місяць
12:23
мапаУкраїнців потішить весняна погода
Усі новини...