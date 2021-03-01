Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"

Понеділок, 1 березня 2021, 12:20
Стати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у Дії

Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинації проти COVID-19.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram і портал "Дія"

Пряма мова: "Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від COVID-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ + антикорупційний ефект.

Мінцифра запустила послугу разом з МОЗ. Усього за 2 тижні ми розробили технічну частину, щоб українцям було максимально зручно. Це унікальний сервіс, доступний за декілька кліків".

Деталі: Є дві можливості записатися до списку очікування онлайн: через портал "Дія" та через застосунок "Дія" для смартфонів. 

 

Після запису людина отримує сповіщення про доступний для неї запис на щеплення.

У випадку, коли людина не лікар, не військовий і не соцпрацівник, то їй згодом надішлють сповіщення, коли саме вона зможе вакцинуватися.

 
Facebook

Попередній запис до "листа очікування" не є записом до лікаря. 

В уряді сподіваються, що запис до листа очікування допоможе правильно розподілити вакцину між регіонами, уникнути черг та зайвого контакту з людьми.

Щоб послуга була доступною у смартфоні, треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Передісторія: 

  • 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
  • За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей.
  • Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціядіджиталізаціяФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: