Стати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"
Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинації проти COVID-19.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram і портал "Дія"
Пряма мова: "Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від COVID-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ + антикорупційний ефект.
Мінцифра запустила послугу разом з МОЗ. Усього за 2 тижні ми розробили технічну частину, щоб українцям було максимально зручно. Це унікальний сервіс, доступний за декілька кліків".
Деталі: Є дві можливості записатися до списку очікування онлайн: через портал "Дія" та через застосунок "Дія" для смартфонів.
Після запису людина отримує сповіщення про доступний для неї запис на щеплення.
У випадку, коли людина не лікар, не військовий і не соцпрацівник, то їй згодом надішлють сповіщення, коли саме вона зможе вакцинуватися.
Попередній запис до "листа очікування" не є записом до лікаря.
В уряді сподіваються, що запис до листа очікування допоможе правильно розподілити вакцину між регіонами, уникнути черг та зайвого контакту з людьми.
Щоб послуга була доступною у смартфоні, треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
Передісторія:
- 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
- За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей.
- Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.
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